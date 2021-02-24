Trafikte tartıştığı sürücüye böyle kurşun yağdırdı

-Olay yeri görüntüsü

-Ekiplerin çalışmalarından detay

-Röportaj



( BURSA )- Bursa'da trafikte yol kesme kavgasında kan aktı- Yol üzerinde duran servis minibüsünün şoförü yolu kestiği gerekçesiyle arkasından gelen sürücü tarafından tabanca ile vuruldu BURSA



- Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir servis minibüsü sürücüsü trafiği tıkadığı gerekçesiyle bir başka sürücü tarafından tabanca ile vuruldu. Yaralı sevis şoförü hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi diğer sürücü kamyonetine binerek kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Gürsu ilçesi İstiklal Caddesinde yaşandı. 16 AEU 513 plakalı servis minibüsü ile fabrikaya işçi taşımaya giden 47 yaşındaki Yücel Çakmakçı minibüsü ile cadde üzerinde bir süre bekleme yapınca arkasından gelen kamyonet sürücüsü ile tartıştı kamyoneti ile servisin önünü kesen şüpheli şahıs Çakmakçı' yı aşağıya indirip tabancayla 3 el ateş etti. Elinden bacağından ve bel bölgesinden yaralanan servis sürücüsü kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs ise kamyonetine binerek kaçtı. Vurma anı kameraya yansıdı Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün arkasına yanaşan siyah renkli bir 4x4 kamyonetten inen şüpheli şahısın servis sürücüsü ile bir süre tartıştığı daha sonra belinden çıkardığı tabancayla 3 el ateş ettiği daha sonra kamyonetine binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor. (UGR-



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