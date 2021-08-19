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Trafikte tartıştığı şahıs tarafından vuruldu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trafikte tartıştığı şahıs tarafından vuruldu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Trafikte tartıştığı şahıs tarafından vuruldu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

adli tıp genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Cenaze Aracı Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri 

-cenaze aracı,
-cenazenin araca konması,
-cenaze yakınlarının feryat etmesi,
-aracın çıkış yapması,
-genel ve detay görüntüler,
-öldürülen gencin fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, 24 yaşındaki bir genç, trafikte tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede verdiği 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları ise sürüyor. Olay, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla düğünden dönen Yunus Emre Bayazıt ile E.Y. isimli şahıs trafikte tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerindeki silahı çıkaran E.Y. isimli şahıs, Yunus Emre Bayazıt'a bir kaç kez ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altı günlük yaşam savaşını kaybetti Hastanede 6 gün yaşam savaşı veren Yunus Emre Bayazıt, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları, göz yaşı dökerek feryat etti. Kaçan katil zanlısı her yerde aranıyor Yunus Emre Bayazıt'ın ölümüne neden olan ve olay sonrası kaçan katil zanlısı E.Y. isimli şahsı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (SVY-SD-
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