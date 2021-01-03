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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı

Trafikte muayenesiz araçla yakalandı, basın mensuplarına kızdı

Polisin uygulama görüntüsü

Para Cezası Güvenlik Güçleri Araç Kullanmak Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Polisin sorgulama görüntüsü
-Polisin araçları durdurması
-Muayenesiz araç sürücüsünün görüntüsü
-Muayenesiz araç sürücüsünün basın mensuplarına kızması
-Muayenesiz araç sürücüsüne ceza yazılması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da muayenesiz araçla trafikte yakalanan sürücü ceza yiyince sinirini basın mensuplarından çıkardı. “Kardeşim çekme ne diye çekiyorsun ya” diye basın mensuplarına tepki gösteren sürücüye 314 TL para cezası kesildi. Korona Virüs tedbirleri kapsamında Aksaray’da güvenlik güçleri tedbirlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kentin işlek caddelerinde denetim yapan polis ekipleri Alper E. (38) idaresindeki 68 AAN 260 plakalı minibüsü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün eczaneden ilaç almadan geldiğini tespit eden polis ekipleri araç üzerinde yaptığı sorgulamada aracın muayenesiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri sürücüye ceza kesmek isterken, ceza yediği için sinirlenen sürücü olay yerinde kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Kardeşim çekme ne diye çekiyorsun ya. Niye çektiriyorsun kardeşim sen” diyerek sinirini basın mensuplarından çıkartmaya çalıştı. Muayenesiz araç kullanmaktan 314 TL cezası kesilen tebliğ edilen sürücü salıverilirken, kentte denetimler aralıksız sürüyor.
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