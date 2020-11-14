Trafikte 'makas terörü' kamerada

- Bursa’da makas atarak yarışan araç kameraya yansıdı. Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir istikametine giden 16 DR 221 plakalı makas atarak 100 kilometre hızın üstünde gittiği görüldü. Makas atarak yarıştığı öne sürülen otomobil kilometrelerce gitti. Makas anı kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde makas atan aracın yarıştığı görüldü.
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