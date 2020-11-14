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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trafikte 'makas terörü' kamerada

Trafikte 'makas terörü' kamerada

Araç kamerasından makas atma görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Yarış Kamera 


- Bursa’da makas atarak yarışan araç kameraya yansıdı. Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir istikametine giden 16 DR 221 plakalı makas atarak 100 kilometre hızın üstünde gittiği görüldü.
Makas atarak yarıştığı öne sürülen otomobil kilometrelerce gitti. Makas anı kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde makas atan aracın yarıştığı görüldü.

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