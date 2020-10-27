Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Trafikte makas atarken polis kamerasına yakalandı

Trafikte makas atarken polis kamerasına yakalandı

Sürücünün makas atmasının polis kamerasına yansıması

Para Cezası Akalan Polis Kamerası Yansıma Polis Ekipleri 

- Sürücünün durdurularak hakkında işlem başlatılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte makas atan bir otomobil sürücüsü aynı yolda ilerleyen polis ekiplerinin kamera görüntüsüne yakalandı. Araç sürücüsüne bin 228 TL para cezası kesildi. Olay Antakya-İskenderun Karayolu Hatay MKÜ Kampüsü mevkisinde meydana geldi. Antakya istikametinden İskenderun istikametine doğru makas atarak ilerleyen 06 PNM 82 plakalı otomobil sürücüsünün makas atma anları aynı yolda ilerleyen polis ekiplerinin kamerasına yansıdı. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Antakya Şehit Özen Karakoluna getirilen sürücüye trafiği tehlikeye atmak suçlarından bin 228 TL para cezası uygulanırken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün nöbetçi savcının talimatı ile serbest bırakıldığı bildirildi.
(MBY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement