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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafikte ilginç görüntü: Uyuyan çocuğu arabanın arka camına yatırdı

Trafikte ilginç görüntü: Uyuyan çocuğu arabanın arka camına yatırdı

Arabanın arka camında uyuyan çocuktan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Kadıköy’de D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuk arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi. Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadıköy’de D-100 Karayolu'nda geçtiğimiz gün kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan bir otomobilin arka camı ile koltuğu arasında yatan çocuğun orada uyuduğu görüldü.
Uyuyan çocuğu gören diğer yolcular şaşkına döndü. Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. Uyuyan çocuğun ise dönerek farklı pozisyonlarda uykusuna devam ettiği gözlendi. O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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