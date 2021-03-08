Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikte ilginç görüntü... Aracın içinden ipini tuttukları atı böyle koşturdular

Trafikte ilginç görüntü... Aracın içinden ipini tuttukları atı böyle koşturdular

-atın araç arkasında konuşması

( BURSA ) BURSA

Uttu İlginç Görüntü 


- Bursa'da aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu. Osmangazi ilçesinde yol alan sürücüler karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşadı. Yunuseli Mahallesinde 16 FT 790 plakalı aracıyla ilerleyen sürücü, aracına bağladığı atı caddelerde koşturdu. Atı araca bağlayıp koşturan sürücüyü gören vatandaşlar bu duruma büyük tepki gösterdi. (BRK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı