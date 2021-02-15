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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Trafikte dehşet saçan kamyon şoförüne ceza yağdı

- Trafikte dehşet saçan kamyon şoförüne ceza yağdı

Damperi açık kamyonun trafikteki görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Para Cezası Perini Sürücü Belgesi Polis Ekipleri Kamyon Şoförü 


- 12.02 tarihinde Ankara’da damperi açık şekilde seyir halinde olan ve trafikte makas atarak ilerleyen kamyon şoförüne trafik ekipleri tarafından ceza yağdı. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde damperinin açık olması sebebiyle başüstü tabelalarına çarpan ve yolda makas atarak trafikteki diğer araçları tehlikeye sokan kamyon şoförü, polis ekipleri tarafından tespit edildi ve ehliyetine el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan görüntülerde, “Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 12.02.2021 günü ilimiz çevre yolu üzeri İstanbul-Samsun yolu Batıkent varyantları civarında damperi açık şekilde “başüstü bilgilendirme levhasına çarparak maddi hasara neden olan” ve “makas atarak araç kullandığı tespit edilen sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-D, 46/2-G, 81/1-A maddelerine istinaden bin 797 TL idari para cezası uygulanmış, Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. ve 91. maddelerine istinaden C-D sınıfı sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi. (ENG-
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