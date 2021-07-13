Trafikte baba ve kızın tehlikeli yolcuğu kamerada

- Arnavutköy'de akan trafikte elektrikli bisiklet ile baba ve küçük kızın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde akan trafikte baba kızı elektrikli bisiklet ile seyir halinde ilerlerken kameraya yansıdı. Kask takmayan baba ve kızın tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi. (BT-ZA-
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