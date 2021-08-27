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Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı

Trafikte akıl almaz görüntü...Motosiklet sürücüsü baba, iki çocuğunu böyle taşıdı

-Cep telefonu kamerası-

Sağ ve Sol Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-Babanın çocukları ile seyahat etmesi
-Arkada bulunan çocuklar detay
-Yoldan geçen araçlar detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Motosikletli babanın çocukları ile tehlikeli seyahati ‘pes’ dedirtti- Motosikletin arkasına düzenekle puset yapıp çocuklarını taşıdı ANTALYA

- Antalya’da bir babanın motosiklet arkasına yaptırdığı düzeneğe koyduğu iki çocuğu ile birlikte tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi büyük tepki çekti. Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, Antalya D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Antalya şehir merkezinden Serik istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü bir babanın iki çocuğunun seyahati için bulduğu çözüm adeta pes dedirtti. Kullandığı motosiklete sağ ve sol tarafta olmak üzere iki farklı puset yapan baba, çocuklarını bu pusetlere koydu. Çocukları ile birlikte karayolunda bu şekilde seyir eden baba, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Babanın ve çocukların birisinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti. Motosiklet karayolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu. Yaşanılan o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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