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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik timleri kuryelerin kirlenen plakalarını mendille temizletti

Trafik timleri kuryelerin kirlenen plakalarını mendille temizletti

Yoldan detay

Hafta Sonu Sanayi Sitesi Motosiklet Sürücüsü Trol 

-Ekiplerin motosikletlileri durdurması
-Evrak sormaları
-Plakayı temizletmeleri
-Yabancı sürücüye kontrol
-Ceza yazılması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde Antalya’da trafik ekipleri motosiklet sürücülerine denetim gerçekleştirdi. İzin belgeleri tam olan motosiklet sürücülerinin, kirden görünmeyen plakaları ise ıslak mendille temizletildi. Antalya'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan motosikletli kurye ve diğer motosikletliler üzerinde kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
Gazi Bulvarı eski sanayi sitesi önünde, trafiğin tek şerite indirilerek yapıldığı uygulamada özellikle motosiklet sürücüleri üzerinde yoğunlaşıldı. Ekipler kısıtlamada trafikte olan tüm motosiklet sürücülerini durdurup, izin belgelerini, ehliyetlerini, motosikletin evraklarının tam olup olmadığını kontrol etti. Kısa sürede onlarca motosikleti durduran ekipler, sürücülerin evraklarının ve izinlerinin tam olduğunu gördü. Kurye olmayan iki motosiklet sürücüsü izinleri olmasına rağmen eksik evraktan işlem yapıldı. Yabancı plakalı motosiklet sürücülerinin de pasaport bilgileri kontrol edildi. Trafik ekipleri, uygulama noktasına çektikleri motosikletlerin plakalarının görünmeyecek şekilde kirli olduğunu görünce ilginç bir yönteme başvurdu. Polis, sürücülere otomobil üzerindeki ıslak mendili alıp kirli plakaların temizlenmesini istedi. Islak mendili alan sürücüler yere eğilip, plakaları temizledi ve ardından yollarına devam etti. (İA-
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