- Trafik’te kuralları terse kullandılar

-Geri geri giden Tır ve refüjden karşı şeride geçen cip



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük'te, trafiği tehlikeye düşüren TIR, cip ve hafif ticari aracın sürücüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik kurallarının terse işlediği görüntülerde, bir araç ters yönde ilerken, Tır ise geri geri ilerkern, bir cip ise refüjü aşıp karşı yöne geçmesi cep telefonuna yansıdı. Karabük - Bartın kara yolu Kirkille mevkiinde plakası bulunmayan hafif ticari kilometrelerce araç ters yönde ilerledi. Karabük yönüne ters yönde hızla ilerleyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmezken, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda ise geri geri giden TIR ile refüjü aşıp karşı yöne geçen cip sürücüsü de trafiği tehlikeye attı. 3 aracın sürücüsü de cep telefonu kameralarına yansıdı. (YE-

