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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Trafik polislerinden toplu taşıma araçlarında Kovid denetimi

Trafik polislerinden toplu taşıma araçlarında Kovid denetimi

Montaj tünelde

Ticari Taksi Polis Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Polis Ekipleri 

-Polis
-Araçları çevirme
-Denetim
-Evrak kontrol

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Polis ekiplerince İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksi gibi toplu ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetledi. Ekipler, Bostancı Köprüsü'nde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarını tedbirler çerçevesinde kontrol etti. Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Yolcular ve sürücüler, maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarıldı. (CGK-
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