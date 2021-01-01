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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafik polisinin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı

Trafik polisinin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı

Köpeğin Oyun Yapması

Sokak Köpeği Köpek Polis Memuru Zindik Polis Ekipleri 

-trafik Polisinin Köpeği Sevmesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisleri görünce boş sokakta oyun yapan köpek, ilgi odağı oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda gece yarısı sık sık denetimlerde bulundu. Hükümet meydanında uygulama yapan polislerin yanına gelen bir sokak köpeği yol kenarına uzanarak oyun yaptı. Trafik polisinin köpeğe şefkati ise görenlerin içini ısıttı. Sevimli köpek bir süre polis ekiplerinin çevresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Soğuk havada polis memuruyla köpeğin görüntüleri büyük beğeni topladı. (HT-
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