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Trafik polisinden yüreklere dokunan hareket... Susayan köpeğe elleriyle su içirdi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik polisinden yüreklere dokunan hareket... Susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Trafik polisinden yüreklere dokunan hareket... Susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Polisi memuru köpeğe su içirmesi

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( ANTALYA )- Susayan sokak köpeğine çeşmeden elleriyle su içirdi ANTALYA

- Antalya’da görevli bir trafik polisinin sokakta susayan köpeğe, elleri ile su vermesi ve daha sonra başını okşaması taktir topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı. Akdeniz Üniversitesi içerisinde görevli bir trafik polisi, sabah saatlerinde görev yaptığı esnada bir köpeğin sıcaktan bitkin düştüğünü gördü. Yakındaki çeşmeye köpek ile birlikte giden polis, çeşmeden alıp avuçlarının içerisine doldurduğu suyu köpeğe içirdi. Daha sonra ise başını okşadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyada farklı platformlarda paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Birçok kullanıcı polis memuru ile köpeğin dostluğunu taktir etti.
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