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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trafik polisi yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti

Trafik polisi yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti

Kırımız ışıklarda arızalan otomobile polislerin yardım ettiği anlar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Sosyal Medya Kamera Kırmızı Işık Petrol Cep Telefonu 


- Zonguldak’ta polis memurlarının trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlar sosyal medyada beğeni topladı. Alaplı ilçesinde Ereğli yolu petrol tesislerindeki kavşaktaki trafik lambalarında, Murat Ünsal’a ait Mercedes marka otomobil kırmızı ışıklarda durduğu sırada arıza yaptı. Bu esnada, bölgede trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, arıza yapan otomobili uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladılar. Otomobil, yoluna devam ederken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.
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