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Trafik magandaları helikopter kamerasına yakalandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Trafik magandaları helikopter kamerasına yakalandı

Trafik magandaları helikopter kamerasına yakalandı

Polisin helikopterle takip yapması

Kural İhlali Para Cezası Emniyet Kemeri Emniyet Şeridi Helikopter 

-Ters yönden giden otomobilleri takip etmesi
-Saniye saniye bu anların görüntülenmesi
-Siren çalarak uyarı yapılması

( ADANA )- Adana’da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopterli takibiyle tespit edilip para cezası uygulandı ADANA

- Adana’da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopter takibiyle tespit edilip para cezası uygulandı. Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araçların ters yönden gittiği ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetime çıktı. Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi. Polis kural ihlali yapan sürücüleri helikopterden 'siren' çalarak uyardı. Görüntülere yansıyan 2 araç sürücüsüne, 'Ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama' suçundan toplamda bin 627 lira idari para cezası kesildi. Polisin helikopterle yaptığı denetim saniye saniye görüntülendi. (FKE-
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