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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada

Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü

Trafik Kuralları Güvenlik Kamerası Ölüm Tehlikesi Yaya Geçidi Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklet sürücüsünün karşı şeritten yaya geçidine gelmesi
-Yaya geçidindeki sürücünün hareket etmesi ve bir kamyon ile teması
-Kamyon teması sonra sürücü ve motosikletin yaya geçidi çizgisi üzerine düşmesi
-Tam bu sırada bir otomobilin ani frenle sürücüye çarpmasına ramak kala durması
-Motosiklet sürücünün yerden kalkması ve kendisine bir vatandaşın yardımcı olması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de yaya geçidinden ısrarla karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti. Motosiklet sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayması ve ardından yaşadığı akıl almaz kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyenler hayretler içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre, kaza Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya Mersin istikametinde hızla akan trafiğe rağmen bir sürücü karşı şeritten gelip motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Tam da bu sırada motosikletin ön lastiğine seyir halindeki kamyonun tamponu temas etti. Ezilmekten kurtulan sürücü motosikletiyle birlikte yaya geçidi çizgisinin üzerine düştü. Kamyonun arkasından gelen bir otomobil sürücüsü ise refleksle frene bastı, yere savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmasına ramak kala durabildi. İki kez ölüm tehlikesi atlatarak şoka giren motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Saniyeler içinde olan biteni güvenlik kamerasından izleyenler ise hayretler içinde kaldı.
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