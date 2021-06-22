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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Trafik kurallarına uymayanlara denetimler devam ediyor

Trafik kurallarına uymayanlara denetimler devam ediyor

polis ekiplerinden görüntü

Polis Trafik Kuralları Polis Ekipleri 

-çevrilen araçlardan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Ara sokaklarda şok denetimler yapılıyor DÜZCE

- Düzce’de trafik kurallarına uymayanlara denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda trafik ekipleri ana caddelerde yaptığı uygulamaları ara sokaklarda da yapmaya başladı.
Ara sokaklarda yapılan uygulamalarda trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Düzce’de yaz aylarının gelmesi ile artan trafik kazalarının önüne geçebilmek için Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin ana ve ara sokaklarında uygulamalar sıklaştırıldı. Genel olarak yapılan denetimlerin yanı sıra aynı anlarda ara sokaklarda da şok denetimler yapılmaya başlandı. Polisin uygulama yaptığı yerlerden geçmeyerek trafik kurallarını hiçe sayanlara yönelik ara sokaklarda şok denetimlerde onlarca araç cezadan kurtulamadı. Şehrin ara sokaklarda 1 haftalık süreç içerisinde yapılan denetimlerde 17 araç trafikten men edilirken, 73 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. (EB-ALI-
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