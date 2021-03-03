Trafik kazasının ardından düşündüren ilk yardım kargaşası

-refüje yatırılması

-yaralının ayaklarının kaldırılıp bekletilmesi

-diğer rafüjdeki yaralı

-kazaya karışan araçlar

-sağlık ekiplerinin müdahalesi

-yaralılarnı ambulansa alınması



( ANTALYA ) -- Araçtan çıkartıp refüje yatırdıkları yaralının ayaklarını havaya kaldırdılar- Yolan geçen bir araca karga tulumba bindirilmek istenen yaralı itirazlar üzerine geri indirildi- Yoldan geçenler inip her biri yaralılara kendi bildiğince müdahale etmeye çalıştı- Ambulansın gelmesiyle kargaşa sona erdi yaralılar müdaheleler yapılıp ambulansa alındılar ANTALYA



- Antalya'da otomobilin aynı yönde giden ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapılan yaralılar adeta 112 kiplerinin gelmesiyle olası bir yanlış müdahaleden kurtuldu. Bir yaralı karga tulumba araca bindirilip itirazlar üzerine geri indirilirken refüjdeki yaralının ayaklarını havaya kaldırıp bekleyen bir vatandaş dikkati çekti. Yaralılar sağlık ekiplerinin gelmesiyle olası bir yanlış müdahale kurbanı olmadan hastaneye kaldırıldı. Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Caner Özyapı’nın kullandığı 01 JK 044 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Ahmet Ali Çınar’ın kullandığı 07 YS 826 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada 01 JK 044 Plakalı araç içersinde yolcu olarak bulunan Yahya İngin ve Bülent Bal yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlarda bulunan vatandaşlar yaptı. Araçlardan indirilen ve çimlerin üzerine yatırılan yaralılara müdahale sırasında tam anlamıyla ilk yardım kargaşası yaşandı. Her kafadan bir sesin çıktığı müdahale sırasında yaralılar bir ara araçlara bindirilerek hastaneye götürülmek istense de diğer vatandaşların müdahalesiyle ambulans ve sağlık ekibi beklendi. Diğer taraftan kazanın ardından kendi durumlarının iyi olduğunu belirterek önce ambulansla hastaneye gitmeyen araç sürücüleri de tedavi amacıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri bildirildi.

(AK-



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