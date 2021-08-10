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Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu

Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu

Kaza yapan araç

İlk Müdahale Alabalık Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılar
-Yaralıya gölge yapılması
-Kalabalık
-Ambulans
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Siverek’te kaza: 2 yaralı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişinin aşırı sıcaktan etkilenmemesini isteyen vatandaşlar ise yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet A. idaresinde ki 59 KS 638 plakalı Ford markalı hafif ticari araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan telefon direğine çarpan araç, telefon direğini de kırarak takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Ahmet A (49) ile araçta bulunan Bedriye A (66) yaralandı. Vatandaşlar yaralıya gölgelik yaptı Kazayı gören diğer sürücüler ise araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu. Yararlıların yardımına koşan vatandaşlardan bazıları, 112 ekipleri olay yerine gelene kadar yaralılara aşırı sıcaktan korumak için gölgelik yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Her iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma inceleme başlatıldı. (MB-SVY-
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