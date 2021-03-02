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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Trafik kazasında kafası kanayan sürücü acısını unutup aracının derdine düştü

Trafik kazasında kafası kanayan sürücü acısını unutup aracının derdine düştü

kazaya karışan araçlardan detay

Trafik Kazası Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-kazaya karışan ambulanstan detay
-yaralı sürücünün sağlık çalışanlarıyla diyaloğu
-olay yerinden detay
-ailelerden detay
-genel ve yakın detaylar

( MUŞ )- Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı MUŞ

- Muş’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, kendisini sakinleştirmeye çalışan sağlık ekiplerine “Benim bir şeyim yok. Aracım sıfırdı” diyerek acısını unutup aracının derdine düştü. Muş’ta gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Muş-Bitlis kara yolunda kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Muş’tan Bitlis istikametine giden otomobil, Muş-Bitlis kara yolunun 10. kilometresinde ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanarak kafası kanayan ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine “Benim bir şeyim yok. Aracım sıfırdı” diyerek dert yandı. İkinci kazaya karışan üç aracın da iki sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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