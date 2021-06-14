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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazasında ilk müdahaleyi itfaiye eri yaptı

Trafik kazasında ilk müdahaleyi itfaiye eri yaptı

Kaza yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası İstinat Duvarı Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Yaralılar
-İtfaiye erinin yardımı
-Kaza yapan araçlar
-röportaj

( İSTANBUL )- Pendik’te trafik kazası : biri ağır 2 yaralı İSTANBUL

- Pendik’te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen itfaiye eri yaptı. Semerkant Bulvarı’nda Ford marka 16 NVR 68 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Durmaz Oğuz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç ilk önce kaldırıma çıktı ardında da istinat duvarına çarptı. Cumali Barış araç içerisinde sıkışırken şoför Durmaz Oğuz ise kendi imkanları ile araçtan dışarı çıktı. Yaralılara ilk müdahale itfaiye erlerinden Araçtan kendi imkanları ile çıkan Durmaz Oğuz’a sırtından destek veren itfaiye ekipleri boyunluk takarak 112 sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kaza sonrası araçta sıkışan Cumali Barış’ı itfaiye ekipleri müdahale ederek sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada kalbi duran Cumali Barış’a sağlık ekipleri ambulansta kalp masajı yaptı. İlk müdahaleleri yapılan şahıslar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza ili ilgili konuşan Abdullah Köse, "Hemen ambulans geldi. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Tek taraflı kaza. Duvara çarpmışlar. Bir yaralanın kalbi durmuş, kalp masajı yaptılar” dedi.
(MB-
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