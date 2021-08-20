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Trafik kazasında ayakkabısını kaybeden çocuğa ayakkabı sözü
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazasında ayakkabısını kaybeden çocuğa ayakkabı sözü

Trafik kazasında ayakkabısını kaybeden çocuğa ayakkabı sözü

Trafik kazasında ayakkabısını kaybeden çocuğa ayakkabı sözü

İş Makinesi Trafik Kazası Geçmiş Olsun Öğrenci Servisi Yaralı Çocuk 

-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erinin hastanedeki kaza yapan çocukları ziyaret etmesi
-kaza yapan çocuklardan detay
-kaza yapan çocuk ve vali erin konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Vali Erin, trafik kazasında yaralanan çocukları ziyaret etti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün sabah saatlerinde iş makinesinin öğrenci servisine çarpması sonucu yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Esentepe - Çevreyolu kavşağında meydana gelen kazada yaralanarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan çocukları ziyaret eden Vali Erin, yaralı çocukların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Çocukları tek tek ziyaret ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, kazada en sevdiği ayakkabısının kaybolduğunu söyleyen bir çocuğa da ayakkabı alma sözü verdi. Çocuklardan 12’sinin hafif şekilde yaralandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Vali Erin, iki çocuğun ise daha riskli şekilde yaralandığını ancak hekimlerin müdahalesinin devam ettiğini ve en kısa sürede tüm çocukların sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Kazada, çocukların yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Vali Erin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
(AHK-SD-
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