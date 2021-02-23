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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Trafik kazası kameralara böyle yansıdı

- KAZA ANI KGYS KAMERASI

( BOLU ) - BOLU

Trafik Kazası Kamera Yön Tabelası Ticari Araç Trol 


- Bolu kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Bolu’da, Ocak ayı içerisinde kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntüsünde sürücülerin kurallara uymayarak kazalara sebebiyet verdikleri görüldü.
Tabaklar mahallesi Ali Rıza Tekemen caddesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç acil dönüşten kontrolsüz şekilde Cumhuriyet Caddesi'ne bağlanmak istediği sırada, Kent Meydanı istikametine giden otomobille çarpıştı. Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerde, kaza anı ve otomobilin çarpışmanın etkisiyle savrulduktan sonra yön tabelasına çarpma anları yer aldı. (FÇ-GY-
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