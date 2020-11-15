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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı - TOKAT

Trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı - TOKAT

- Olay yerinde kazaya karışan araçlardan görüntü - Cenazeden görüntü - Yaralıyı araçtan kurtarma çalışması - Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü - Cenazenin cenaze aracına götürülmesi - Kaza yapan araçlardan görüntüler Tokat 'ta trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Eşref Aydın'ın (40) kullandığı 05 EH 492 plakalı otomobil, Zile - Turhal kara yolunun 2. kilometresinde Satılmış Bal (40) yönetimindeki 46 P 1269 plakalı traktörün arkasında bulunan pancar sökme makinesine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Yasin Erdoğdu idaresindeki 57 FB 596 plakalı otomobile çarptı.Kazada araçlarda bulunanlardan Emine (41) ve Gülizar Demir (43) olay yerinde hayatını kaybetti.Araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Fadime Erdal, Beyza Dursun, Emine Uğurel (24) ve Fadime İnan (35) ise yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Zile Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastane Cenaze Trafik Kazası Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

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