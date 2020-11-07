Trafik kazası: 1 yaralı - ADANA

- Olay yeri - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi Adana 'da trafik kazası: 1 yaralıADANA(AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Şahin Özpolat yönetimindeki 01 COS 60 plakalı motosiklet ile Ramazan Demir'in kullandığı 01 VAK 95 plakalı otomobil Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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