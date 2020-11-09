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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - MUĞLA

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - MUĞLA

- Savran yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasından görüntüler - Polis ekibinin inceleme yapmasından görüntüTrafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Yabancı uyruklu olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücünün kullandığı 34 DHR 105 plakalı otomobil, Savran yolu üzerinde İbo S. idaresindeki 48 YH 116 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü İbo S. ve diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü İbo S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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