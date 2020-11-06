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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - BATMAN

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - BATMAN

- Kaza yeri - Tarlaya devrilen araç Batman 'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıBATMAN (AA) - Batman 'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.Tayip Ramazan Demir (18) yönetimdeki 06 DCR 98 plakalı araç, Sason Batman kara yolu Çevrecik köyü yakınlarında virajı alamayarak devrildi.Sürücü Demir olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Serhat Demir (20) 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası 

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