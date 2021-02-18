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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar

Trafik ışıklarını ihlal ettiler, böyle kaza yaptılar

kaza anları

( BURSA ) BURSA

Salar İnternet Sitesi Kamera Aşırı Hız 


- Bursa'da ocak ayında meydana gelen 2 kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bursa'da ocak ayında meydana gelen 2 kazanın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerini, internet sitesinden paylaştı .Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmazdı' ve 'Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı' notları düşülen görüntülerde, sürücülerin aşırı hızlı araç kullandıkları, trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve takip mesafelerini korumadıkları görüldü.
Meydana gelen kazalardan birinde sürücüsü hatalı şerit değiştirmek isteyen otomobil aşırı hız yüzünden başka bir otomobile çarpıyor. Diğer kazada ise, sürücüsünün trafik ışıklarını uymadığı otomobil, başka bir otomobille çarpışıyor.
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