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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trafik ekiplerinden yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi

Trafik ekiplerinden yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi

Polis ekiplerinin lastikleri incelemesi

Para Cezası Otobüs Terminali Kış Lastiği Harekete Geç Kar Yağışı 

-Terminalden detay
-Araçlardan detay
-Röportajlar

( ZONGULDAK )- Şartlara uymayana 773 TL para cezası ZONGULDAK

- Trafik ekipleri tarafından otobüs terminalinde kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında lastiğinin derinliği 2 milimetre altında olan araçların yola çıkmasına izin verilmezken, bazı araçlara ise 773 TL para cezası kesildi. Zonguldak'ta bir kaç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında trafik ekipleri harekete geçti. Trafik ekipleri sabah saatlerinde 100. Yıl Terminaline giderek kış lastiği uygulaması yaptı. Ekipler terminaldeki bütün araçların kış lastiği takılı olup olmadığına baktı. Öte yandan, lastik derinliğinin 2 milimetre altında olan araçların yola çıkmasına izin verilmezken 773 TL para cezası verildi.
Trafik ekiplerinin kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.
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