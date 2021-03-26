Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafik ekiplerinden drone destekli denetim

Trafik ekiplerinden drone destekli denetim

Trafik ekibinin denetimi

Trafik Denetimi 

-plakalara ceza yazılması
-denetimden detay görüntüler

( BURDUR )- Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama suçundan 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı BURDUR

- Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi’nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde drone ile yaptıkları denetimleri artırdı. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler yerdeki ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Uygulanan drone destekli trafik denetiminde sürücülere, Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama kuralından 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullanan 1 araç sürücüsüne de Trafik İdari Para Cezası yazıldığı öğrenildi. Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement