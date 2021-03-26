Trafik ekiplerinden drone destekli denetim

-plakalara ceza yazılması

-denetimden detay görüntüler



( BURDUR )- Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama suçundan 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı BURDUR



- Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi’nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde drone ile yaptıkları denetimleri artırdı. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler yerdeki ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Uygulanan drone destekli trafik denetiminde sürücülere, Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama kuralından 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullanan 1 araç sürücüsüne de Trafik İdari Para Cezası yazıldığı öğrenildi. Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.



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