Trafik ekiplerinden alkol denetimi

-trafik ekiplerinin alkol cihazı ile sürücünün üflerken detay görüntü

-trafik ekipleri cezai işlem yaparken detay görüntü



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan denetiminde ilçe merkezinde alkole araç kullanımına geçit verilmedi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Şuhut ilçe çarşı merkezinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 21 sürücünün denetlendiği uygulamada, seyir halindeki sürücülere durdurularak ruhsat, ehliyet ve alkol denetimi yapıldı. Trafik polisleri tarafından sürücülere yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili bilgi verildi.

Ayrıca 1 sürücünün alkollü trafiğe çıkması dolayısıyla 6 ay ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

