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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri “Yaşam Tüneli’ne alıyor

- Trafik ekipleri yola çıkacak sürücüleri “Yaşam Tüneli’ne alıyor

Yaşam Tüneli'ne giren sürücüler

Polis Kural İhlali Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Cep Telefonu 

-Trafik polislerinden görüntü
-Sürücü ile röportaj

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Yolu üzerinde kazaları ve can kayıplarını önlemek için "Yaşam Tüneli" adlı çadırda trafik kuralları anlatılıyor. Kırklareli İstanbul karayolu istikametinde yapılan uygulama kapsamında, araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılırken, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçları 'Yaşam Tüneli’nde videolarla izletiliyor. Kural ihlali yapan sürücülere karşı faydalı bir anlatım olduğunu dile getiren sürücü Salih Ersoy, “Yaşam Tüneli’nde izletilen videolar çok anlamlı ve faydalı. Trafik kurallarına özellikle emniyet kemerlerimizi takarak, seyir halindeyken cep telefonu görüşmeleri yapmıyoruz” dedi.
(HC-
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