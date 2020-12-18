Trafik ekipleri drone'la denetim yaptı

-belirlenen plakaların yazılması

-denetim yeri



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi’nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde drone'la yaptıkları denetimleri artırdı. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler yerdeki ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Uygulanan drone destekli trafik denetiminde sürücülere, Kırmızı Işık Kuralına Uymamak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Bulundurmamak veya Kullanmamak ve Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama kurallarından cezai işlem uygulandı. Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.



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