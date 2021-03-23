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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Trafik denetimlerinde kusurlu araçlara ceza yağdı

Trafik denetimlerinde kusurlu araçlara ceza yağdı

Uygulamadan görüntü

Türkler Kusurlu Araç Trol 

-çevrilen araçlardan görüntü
-yapılan sorgulamadan görüntü
-sürücülere uyarılardan görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Kusurları bulunan sürücülere 13 bin 192 lira ceza DÜZCE

– Düzce'de trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda kusurları bulunan sürücülere 13 bin 192 lira cezai işlem uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi.Korona virüsle mücadele kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri tarafından D-100 Karayolu üzeri Öztürkler Kavşağı mevkiinde uygulama yapıldı. Güzergah üzerinden geçen araçlar arasında uygunsuz olduğu düşünülen araçlar tek tek durduruldu. Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada 127 araç kontrol edildi. Uygulama çerçevesinde 5 araç trafikten men edilirken, eksiği bulunan 19 araç sürücüsüne ise toplamda 13 bin 786 lira cezai işlem uygulandı.
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