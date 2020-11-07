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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik denetiminde 67'lik dedeye ceza şoku

Trafik denetiminde 67'lik dedeye ceza şoku

DEDENİN GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLAR

( BURSA )- Ticari araç kullandı, yaş sınırlamasından ceza yedi BURSA

Ticari Taksi Fabrika Ticari Araç Polis Ekipleri Servis Aracı 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimlerde servis aracını kullanan sürücünün 67 yaşında olması nedeniyle ekipler tarafından ceza kesildi. Servis aracı olay yerine gelen başka bir sürücü tarafından götürüldü. Trafik kanunu gereği daha önce 65 yaşını dolduran sürücülerin ticari araç kullanmaları yasaktı. Yaş sınırlaması 65'den 67'e çıkarıldı. 67 yaşındaki bir sürücünün ticari taksi, otobüs, minibüs, servis aracı kullanmaları yasaklandı. Bu sürücüler sadece kendilerine ait hususi araçları kullanabilmelerine izin veriliyor. Ahmet Akyollu Caddesi'nde denetim yapan İnegöl Trafik Ekipleri bir fabrikanın servisini yapan otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolden otobüsün tüm evrakları eksiksiz olduğu görüldü.
Ancak sürücü Hacı Ömer B.'nin yaşının 67 olması nedeniyle servis aracının kullanmasının yasak olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri sürücü uyararak ceza işlem uyguladı. Kanunlardan habersiz olan sürücü biranda şok oldu. Servis aracını daha sonra olay yerine gelen başka bir sürücü teslim edildi.
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