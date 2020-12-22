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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor

- Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor

Trafik Dedektifleri projesi çalışmasından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Evde Eğitim Trafik Kuralları Öğrenciler Ortaöğretim 


- Pandemi sürecinde evde eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerine Ankara İl Jandarma Komutanlığınca trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
Eğitimde kullanılan EBA ve ZOOM uygulamaları Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Dedektifleri projesi kapsamında ilk ve orta dereceli okullada eğitim gören çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapma amacıyla kullanılıyor. (MC-
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