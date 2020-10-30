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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Trafik cezasına üzüldü intihara kalkıştı

Trafik cezasına üzüldü intihara kalkıştı

-gencin polis ekipleri diyalog

Kayalı Polis Merkezi Diyalog Polis Ekipleri Trafik Cezası 

--kayalıklar detay

( SİVAS )- Sivas’ta ehliyetsiz motosiklet kullanarak 5 bin lira ceza yiyen genç, cezaya üzülüp kayalıklarda intihara kalkıştı.-Genç, yarım saatlik çalışma sonrası ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. SİVAS

- Sivas’ta ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin lira ceza yiyen genç, cezaya kızarak kayalıklarda intihara kalkıştı. Genç, yarım saatlik çalışma sonrası ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki O.D. kent merkezinde ehliyetsiz motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalandı. Polis ekipleri tarafından gence ve ruhsat sahibine yaklaşık 5 Bin TL trafik cezası uygulandı. Yediği cezaya sinirlenen sürücü Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan yüksek kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmasının sonucunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan 16 yaşındaki gencin geçmişte de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.
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