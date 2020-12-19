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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

- Ekiplerin hava yastığı götürmesinden görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Sağlık Ekibi Hava Yastığı Yüksek Gerilim Trafik Cezası 

-- Ekiplerin direğin etrafında aldığı önlemler
-- Ekip araçlarından görüntü
-- Şahsın direkten inmesinden görüntü
-- Şahsın götürülmesinden görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)- Yüksek gerilim hattı direğinde çıkan alkolü vatandaşı müzakereci polis ikna etti DENİZLİ

- Denizli’de alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü vatandaş, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıktı. Aldığı alkolün etkisiyle uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edildi. Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik cezası kesildiği öğrenilen Mehmet K., boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı. Mehmet K.’nın direğe tırmandığı gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.’yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti. Polis ekipleri tüm girişimlerine karşı Mehmet K., ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi. Mehmet K., yarı çıplak vaziyette çıktığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direkten indi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi. (FP-MB-
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