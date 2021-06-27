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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Trafiğin ortasında kalan anne kedi ve yavrularını böyle kurtardı

Trafiğin ortasında kalan anne kedi ve yavrularını böyle kurtardı

Anne kedi ve yavruların kurtarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Harekete Geç 


- Fatih sahilde, yolun ortasında kalan anne kedi ve yavruları, böyle kurtarıldı. Fatih Sahil Kennedy Caddesi'nde annne kedi ve yavruları yolun ortasında kaldı. Durumu gören Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik, kedileri kurtarmak için harekete geçti. Kurtarılan anne kedi ve yavruları yol kenarında güvenli bir bölgeye taşındı. O anlar kameralara da yansıdı.
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