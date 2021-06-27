Trafiğin ortasında kalan anne kedi ve yavrularını böyle kurtardı



- Fatih sahilde, yolun ortasında kalan anne kedi ve yavruları, böyle kurtarıldı. Fatih Sahil Kennedy Caddesi'nde annne kedi ve yavruları yolun ortasında kaldı. Durumu gören Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik, kedileri kurtarmak için harekete geçti. Kurtarılan anne kedi ve yavruları yol kenarında güvenli bir bölgeye taşındı. O anlar kameralara da yansıdı.

