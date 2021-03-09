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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada

Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada

Makas atmaları

Meydan Dayağı Kamera Cep Telefonu Dayak 

-Araçları sıkıştırmaları
-Dayak anı
-Detay

( İSTANBUL )- Makas atan kamyonet sürücüne trafiğin ortasında meydan dayağı İSTANBUL

- İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförüne, diğer sürücüler meydan dayağı attı. Şoför araçtan levyeyle karşılık verse de dayak yemekten kurtulamadı. Trafiğin ortasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün Bağcılar İSTOÇ Bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 39 BC 466 plakalı araç ile 06 HBD 54 plakalı kamyonet bir birlerine makas atarak akan trafikte ilerleyemeye başladı.
Makas atan sürücüler bir süre sonra araçları da sıkıştırmaya başladı.
Duruma tepki gösteren bir grup sürücü, kamyonet sürücüsü duruldu. Kamyonet şoförü de levye ile araçtan indirip sürücülerin üzerine yürümeye başladı.
Diğer sürücüler de kamyonet şoförünün elinden levyeyi alıp trafik ortasında meydan dayağı attı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (ZA-
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