Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi

Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi

Trafikteki tehlikeli ilerleyişi

Sosyal Medya Para Cezası Sürücü Belgesi Akalan Polis Ekipleri 

-Polis merkezine getirilişi
-Detay

( İSTANBUL )- Sürücüye 7 bin 369 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu İSTANBUL

- İstanbul’da trafikte drift ve makas atıp o anları sosyal medyada paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, toplam 7 bin 369 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Trafikteki tehlikeli anlar ise kameraya yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 17 Ekim günü Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa TEM bağlantı yolu üzerinde drift yapıp makas atarak trafiğin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin tespit edilmesi üzerine, videodaki 34 EM 2976 plakalı araç sürücüsü Burak Ö. isimli şahıs yakaladı. Trafiği tehlikeye atan sürücüye 7 bin 369 TL para cezası Yakalanan Burak Ö.’ye drift yapmadan, 6 bin 141 TL, makas atmadan ise, bin 228 TL olmak üzere toplam 7 bin 369 TL para cezası kesildi. Ayrıca, Burak Ö.'nün sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu ve 34 EM 2976 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek, Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı