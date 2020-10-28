Trabzonlular'ın tepkisi dinmiyor

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( TRABZON )- CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısının Trabzon'a yönelik hakaretlerine tepkiler sürüyor TRABZON



- CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi sosyal medya hesabından Trabzonspor ve Trabzon'a yönelik hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına Trabzon'dan tepkiler sürüyor. Kılınç’ın, Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından “Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...” şeklindeki paylaşımına büyük tepki gösteren Trabzonlu vatandaşlar söylenenlerin nefretle söylenmiş bir söz olduğunu belirttiler. Mehmet Ali Kaplan, tepkisini “Yazıklar olsun ona. Başka ne diyeyim. Onlarda Trabzon düşmanlığı var dostluk yok. Trabzon’a karşı biraz kini var gibi” sözleriyle dile getirirken, Yavuz Çalış’ta “İnsanların içinde bir Trabzon düşmanlığı var. Maalesef günler geçtikçe çekinmeden daha cesurca bunu gün yüzüne vuruyorlar. Doğru bir davranış değil. Biz Trabzonluyuz diye Trabzonspor’u çok seviyoruz diye bu denli kinli, kışkırtıcı, nefret edici sözlere gerek yok. Biz de bu ülkenin bir parçasıyız. Vatanımızı bayrağımızı, dinimizi Trabzonspor’umuzu çok seviyoruz. Biz bunları biliyoruz yapacak bir şey yok. Sonuna kadar da Trabzonspor’umuzun arkasında duracağız. Bu kinli sözleri kesinlikle tasvip etmeyeceğiz” dedi.

Mustafa Emre Civil ise “ CHP gibi güzide bir partinin bu şekilde üyesinin davranması hepimizi derinden yaralamıştır. Böyle davranışlara hiç gerek yok. Bu ülkeye Trabzonspor üzerinden zarar vermeye çalışanlara biz asla izin vermeyeceğiz. Herkes gibi bizde memleketimizi çok seviyoruz. Böyle şeyleri de tasvip etmiyoruz” diye konuştu.

Selahattin Şimşek, söylenenlere tepki göstererek “Küfürler onun olsun. Trabzonspor leopar tankına benzer. Batar çıkar yine üçüncü, beşinci bitirir veya şampiyonluğu kıl payı kaçırırız. Trabzon şehri küçüktür ancak marifetleri çok büyüktür. CHP’liymiş ben anlamam ondan. O kişi okumuş eğitim almış o kelimeleri söylemişse ona yakışmadı” şeklinde konuşurken Kemal Zengin de “Yaptığı insanlık adına doğru bir şey değildir. Ben hiç tasvip etmiyorum. O insanda herhalde pişman olmuştur. Gerçekten yanlış bir şey” ifadelerini kullandı. (BK-ÖS-Y)



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