TRABZON - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı girişimi - Vali Ustaoğlu ve Bıyık'ın açıklaması
- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklaması - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın açıklaması TRABZON (AA) - Trabzon 'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bununan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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