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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TRABZON - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

TRABZON - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

- Okul binasının dış/genel planı - Okuldaki hobi bahçesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin okula girmesi - Sınıflarda yüz yüze eğitime başlanması - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi - Ustaoğlu ile röportajTRABZON (AA) - Trabzon 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Koronavirüs Kullar Öğrenciler Yüz Yüze Hobi Bahçesi 

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