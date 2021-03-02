TRABZON - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Okul binasının dış/genel planı - Okuldaki hobi bahçesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin okula girmesi - Sınıflarda yüz yüze eğitime başlanması - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi - Ustaoğlu ile röportajTRABZON (AA) - Trabzon 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı.
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