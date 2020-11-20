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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TRABZON - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

TRABZON - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

- Kent merkezi - Polis ekiplerinin işletme sahiplerini uyarması - İşletmelerin kapatılmasıTRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, market, kafeterya ve kuaför gibi iş yerlerinde denetim yapılıyor. Trabzon 'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, genelgede kapalı olması gerektiği belirtilen alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yanı sıra sadece paket servis verebilecek restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme ­içme yerleri kontrol edildi.Şehir merkezindeki Atatürk Alanı ve civarında denetim yapan ekipler, paket servis veren iş yeri sahipleri ve çalışanlara kısıtlamalar konusunda hatırlatmalarda bulundu.Ekipler, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları da hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları konularında uyardılar.

Koronavirüs Alışveriş Market Alışveriş Merkezi Trol 

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