TRABZON - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı
- Of AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yasin Bıyıkoğlu'nun konuşması - Basın açıklamasına katılanlardan genel ve detay görüntüAK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı. AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali ile partililer ve üniversite sınavına giren gençler, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım