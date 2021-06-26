TRABZON - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Sınavın yapıldığı fakülte - Kimlik kontrolü ve üst taraması - Sınava yetişmek için koşan öğrenciler - Sınav görevlilerinin öğrencilere seslenmesiTRABZON - Trabzon 'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü ve ilçelerde 96 sınav binasında bin 357 salonda gerçekleşti.
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