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Trabzon’un Of ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısına yıldırım düştü: 2 ağır yaralı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon’un Of ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısına yıldırım düştü: 2 ağır yaralı

Trabzon’un Of ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısına yıldırım düştü: 2 ağır yaralı

İnşaattan görüntü

Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Altın Ağır Yaralı Sağanak 

-Yapılan çalışmalardan görüntü
-İtfaiye araçları
-Bir vatandaş ile röp
-Detaylar

( TRABZON ) -- İnşaat halindeki bir evin çatısı düşen yıldırım sonucu çökerken çatının altında kalan 2 inşaat işçisini kurtarmak için çalışma başlatıldı TRABZON

- Trabzon’un Of ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. İnşaatın çatısında çalışan 2 inşaat işçisi çöken çatının altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında trabzon’un Of ilçesinin Ballıca mahallesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı çökerken, çöken çatının altında 2 inşaat işçisi kaldı. Çevredeki vatandaşların AFAF ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile kurtarma çalışması başlatılırken, 2 inşaat işçisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. (İK-ÖS-Y)
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